Navy CIS
Folge 12: Spiel und Spaß
40 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Zwei Studienfreunde von Kasie werden kurz hintereinander ermordet. Als eine ehemalige Dozentin der beiden Opfer ebenfalls ins Visier des Täters gerät, muss das NCIS-Team schnell handeln. Doch die Ermittlungen laufen zunächst schleppend ... Währenddessen sorgt McGee mit seinem neuen Buch für allerhand Missverständnisse im Pentagon.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren