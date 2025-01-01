Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Staffel 3Folge 15
Folge 15: Kopfsache

43 Min.

Gibbs und sein Team heben eine Autowerkstatt aus, in der Navy-Soldaten teure Autos zerlegt und die Einzelteile verkauft haben. Dabei finden sie eine Kühlbox mit dem Kopf eines Navy-Captains. Seine Frau hat die Urne mit seiner Asche aufbewahrt, bis sie sie, seinem Wunsch gemäß, auf See in alle Winde zerstreuen kann. Doch der Fund legt nahe, dass die Leiche des Captains nicht verbrannt wurde. Hartnäckig forschen Gibbs und seine Leute nach den Zusammenhängen ...

