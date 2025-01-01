Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Der letzte Sonnenuntergang

"CBS Serien"Staffel 3Folge 18
Der letzte Sonnenuntergang

Der letzte SonnenuntergangJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 18: Der letzte Sonnenuntergang

42 Min.Ab 12

Der 15-jährige Kody Meyers erscheint eines Tages mit einem Bombengürtel um die Brust in der Schule. Er nimmt einige Mitschüler in einem Klassenzimmer als Geisel. Als ein Mädchen einen Asthmaanfall bekommt, bringt Gibbs ihm den Inhalator und bietet sich als weitere Geisel an. Kody verlangt, dass man bis Sonnenuntergang seine Mutter zu ihm bringt, sonst will er die Bombe zünden. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen