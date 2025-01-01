Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Sarg aus Eisen

"CBS Serien"Staffel 3Folge 4
Sarg aus Eisen

Sarg aus EisenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 4: Sarg aus Eisen

43 Min.Ab 12

Die Anthropologin Elaine Burns öffnet vor laufender Kamera einen Eisensarg aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges. Neben der gut erhaltenen Leiche findet sie ein Mobiltelefon. Ducky stellt fest, dass der Tote, ein Sergeant, noch nicht sehr lange tot ist, sondern lebendig im Sarg eingeschlossen wurde und somit erstickt ist, nachdem er versucht hat, telefonisch Hilfe zu holen. Die Spuren führen Gibbs und sein Team zu einem alten Kriegsschauplatz in Manassas ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen