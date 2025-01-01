Navy CIS
Folge 15: Das letzte Lebewohl
43 Min.Ab 16
Der NCIS ermittelt im Fall des ermordeten Petty Officers Davidson, der an einem starken Gift gestorben ist. Die Spuren führen zu einem angesagten Nachtclub, den hauptsächlich die Reichen und Schönen frequentieren. Schnell gerät der Besitzer unter Verdacht ... Tony arbeitet zusammen mit dem Kollegen Carson von der Polizei an dem Fall. Gleichzeitig hat er aber auch private Probleme: Seine Freundin Jeanne bekommt immer noch Anrufe von ihrem Ex-Freund - John Carson!
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
