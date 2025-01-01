Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 4Folge 18
Folge 18: Der verlorene Sohn

43 Min.Ab 12

Auf Duckys Seziertisch landet eine geschundene Eisleiche, die in einer Schneewehe gefunden wurde. Während der Autopsie taut der Leichnam auf und atmet wieder! Doch trotz aller Anstrengungen erliegt der als Corporal Liam O'Neill - der Sohn von Gibbs' Ausbilder Mike Franks - Identifizierte den schweren Verletzungen. Gibbs und sein Team verfolgen Franks' Werdegang und gelangen während ihrer Ermittlungen zu einer Frachtflugfirma, wo erneut drei Männer ermordet werden ...

