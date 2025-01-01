Navy CIS
Folge 9: Die kleine Schwester
43 Min.Ab 16
McGees jüngere Schwester Sarah taucht eines Nachts völlig außer sich bei ihm auf und sagt, dass sie eventuell einen Menschen umgebracht hat. Sie kann sich aber an nichts mehr erinnern! McGee meldet sich krank und will seiner Schwester helfen. Am nächsten Tag bekommt er zufällig mit, wie Gibbs und sein Team Jeff Petty, Sarahs Ex-Freund, tot vom Campus bergen. Die Beweislage wird so erdrückend, dass McGee Sarah schließlich zum NCIS bringt, um Licht ins Dunkel zu bringen ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
16
Copyrights:© CBS International Television
