Navy CIS
Folge 9: Gesucht und gefunden
43 Min.Ab 12
Abby zeigt einer Gruppe Pfadfinder ihr Labor. Von Carson Taylor gibt sie zum Spaß den Fingerabdruck in den AFIS-Computer ein, der den Jungen daraufhin als entführtes Kind identifiziert. Carsons Vater Brian ist nach dem Tod seiner ersten Frau mit ihm weggezogen und hat unter anderem Namen ein neues Leben angefangen. Gibbs und sein Team finden jedoch heraus, dass Brian noch einen anderen Grund zur Flucht hat: Er wird des Mordes an einem Verkäufer verdächtigt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren