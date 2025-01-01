Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 6Folge 18
Folge 18: Alleingang

42 Min.Ab 12

Direktor Vance bringt von einem Besuch in Washington eine alte Freundin mit. Taras Bruder Tyler war der beste Freund von Vance, bevor er ermordet wurde. Nun will Vance den Mord aufklären, allerdings ohne die Hilfe von Gibbs. Als Gibbs erfährt, dass Tyler ein Marine war, es jedoch keine Dienstakte gibt, wird er misstrauisch. Er versucht von Vance die Wahrheit zu erfahren, doch der schweigt ...

