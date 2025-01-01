Navy CIS
Folge 3: Ein ehrenwerter Mann
42 Min.Ab 12
Lieutenant Commander Carrie McLellan wird ermordet aufgefunden. Kurz darauf erhält Gibbs einen Anruf von Senator Pat Kiley, einem alten Freund. Er gesteht ihm, dass er mit McLellan eine Affäre hatte, von der seine Frau nichts wusste, und bittet Gibbs, seinen Namen der Öffentlichkeit nicht preiszugeben. Der Verdacht konzentriert sich zunächst auf den Stabschef des Senators, doch kurz darauf ist er auch tot. Alles deutet auf einen Selbstmord hin ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren