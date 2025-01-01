Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 7 Folge 1
Folge 1: Der Joker

42 Min. Ab 12

Nachdem Ziva im Auftrag des Mossad zu einer Mission nach Nordafrika aufgebrochen ist und sie zu diesem Zweck Gibbs gebeten hat, sie aus dem NCIS-Team zu entlassen, brechen für sie und ihre Kollegen harte Zeiten an. Ziva wird von dem Terroristen Saleem Ulmann und seinen Komplizen gefangen genommen. Die eigenmächtige Suchaktion ihrer Kollegen Tony und McGee fördert Erschreckendes zu Tage. Nur durch eine gefährliche Finte gelingt es den NCIS-Leuten, das Schlimmste zu verhindern ...

