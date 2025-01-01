Navy CIS
Folge 16: Schwiegermuttertag
42 Min.Ab 12
Als ein Navy Captain eines Nachts erschossen wird, gibt es drei Zeugen: seine Verlobte und ein junges Elternpaar, das mit seinem Baby unterwegs war. Als Gibbs die Verlobte befragen will, erlebt er eine Überraschung: Es ist seine Schwiegermutter Joann Fielding. Während der Ermittlungen wird immer deutlicher, dass Joanns Version von einem Fremden, der plötzlich aufgetaucht sei und Norton erschossen haben soll, nicht stimmen kann. Alle Indizien sprechen gegen sie.
