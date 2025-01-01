Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 7Folge 9
Folge 9: Kinderspiel

42 Min.Ab 16

Die Leiche eines Marine Corporals wird gefunden. Er war Aufseher im Sattler-Institut, wo hochbegabte Kinder bei der Forschung und Entwicklung in Sachen Militärstrategien helfen. In Collagen von Angela Kelp, einem der Kinder, findet Abby schließlich hoch geheime Funkstörsignale. Als herauskommt, dass diese hochbrisanten Daten heimlich nach China verkauft wurden, bekommt der Fall eine entscheidende Wendung. Doch dann wird Angela entführt ...

