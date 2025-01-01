Navy CIS
Folge 17: Das Geld anderer Leute
41 Min.Ab 12
Eine Aushilfe des NCIS wird ermordet unter einem Auto gefunden. Der Mann war zwar nur kurzzeitig angestellt, in seinem Kofferraum findet das Team dennoch wertvolle Asservaten eines Falles. Die Spur führt zu Leona Phelps, einer Anlageberaterin, die viel Geld ihrer Kunden bei riskanten Investitionen verloren oder veruntreut, sich selbst aber ein schönes Vermögen angehäuft hat. Auch das Geld des Toten hat sie auf dem Gewissen. Es wird klar, dass sie von vielen Feinden umgeben war.
Staffel 8
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Copyrights:© CBS International Television
