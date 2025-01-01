Navy CIS
Folge 18: Das Geständnis
42 Min.Ab 12
Gibbs und sein Team sollen im Auftrag von Vance einen zwei Wochen alten Mordfall untersuchen. Der pensionierte Marine Yale Peyton wurde in seinem Wohnzimmer mit einer Axt erschlagen. Sein Sohn, der 18-jährige Nick, steht unter dringendem Tatverdacht. Die Mutter ist zwei Jahre zuvor verschwunden. Sie war tablettenabhängig, und auch Nick scheint drogensüchtig zu sein. Vance setzt den Jungen so sehr unter Druck, dass er zusammenbricht und gesteht, doch Gibbs glaubt ihm nicht ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
