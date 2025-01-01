Navy CIS
Folge 2: Für immer jung
42 Min.Ab 12
Tommy Hill, ein junger Marine, wird kurz nach seiner Rückkehr aus Afghanistan ermordet. Er war der Pflegesohn von Amanda und Bruce McCormick, die ihn und seine Pflegeschwester Lindsey bei sich aufgenommen hatten. Gibbs und sein Team finden Hinweise, nach denen nicht Tommy, sondern Lindsey die eigentliche Zielperson war. Und noch erstaunlicher: Lindsey ist nicht 17, wie sie angegeben hat, sondern zehn Jahre älter. Wen könnte das veranlasst haben, ihr etwas anzutun?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren