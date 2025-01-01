Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Missionare

Staffel 9Folge 20
Missionare

Folge 20: Missionare

41 Min.Ab 12

In einem Park stürzt Lieutenant Larabee buchstäblich vom Himmel. Neben Aufprallverletzungen hat er auch Schuss- und Stichwunden. Gibbs und sein Team ermitteln, dass Larabee mit der Navy-Seelsorgerin Theresa Wade in Kolumbien war, um Dorfbewohner in den Bergregionen medizinisch zu unterstützen. Um sie zu finden, fliegt Ziva mit Tony und Kaplan Castro dorthin. Bei ihren Ermittlungen vor Ort entpuppen sich die vermeintlichen Missionare als CIA-Agenten mit anderem Auftrag ...

