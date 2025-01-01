Navy CIS
Folge 4: Der unsichtbare Dritte
41 Min.Ab 12
Paul Arliss wird vor dem Weißen Haus angefahren und erliegt später seinen Verletzungen. Es stellt sich heraus, dass Arliss ein Berufskiller war, der es auf Navy Lieutenant Commander Brett abgesehen hatte. Brett kann sich nicht vorstellen, wer ihn aus dem Weg schaffen will. Dann wird seine Finanzberaterin Drew Turner ermordet. Schon bald kommen Gibbs und sein Team einer brisanten Angelegenheit auf die Spur ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
