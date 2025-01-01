Navy CIS: L.A.
Folge 22: Alle am Strand
42 Min.Ab 12
Nach einem Überfall auf ein Casino ist das NCIS-Team gefragt. Die Agenten müssen allerdings nicht nur die Täter, sondern auch die bei dem Raub verwendeten schweren Waffen finden. Dabei sind sie auf die Hilfe einer ehemaligen Kriminellen angewiesen, die sich in L.A. zur Ruhe gesetzt hat. Deeks und Kensi erhalten währenddessen eine unglaubliche Nachricht und Callen trifft eine wichtige Entscheidung.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
