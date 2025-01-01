Navy CIS: L.A.
Folge 21: Das Spiel mit dem Tod
40 Min.Ab 12
Sam und Callen sind mit Kelly und Williams von der Five-O-Task Force aus Hawaii auf einem Flug nach Los Angeles, der einen Pockenerreger transportiert. Kurz vor der Landung findet das Personal die Leiche von Sharon Walker, doch es gelingt ihnen nicht mehr, die Maschine unter Quarantäne zu stellen und den Verdächtigen, Jarrod Prodeman, zu fassen. Das Team nimmt mit der Verstärkung aus Hawaii seine Spur auf, um seine Auftraggeber zu finden und eine Epidemie zu verhindern.
