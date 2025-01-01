Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 3 Folge 22
Folge 22: Die lieben Nachbarn

42 Min. Ab 12

Kensi und Deeks ermitteln undercover als Ehepaar in einer Vorort-Siedlung, in der sich ein russischer Schläfer befindet. Um ihn zu enttarnen, versuchen sie herauszufinden, um welchen von den Nachbarn es sich handelt: der ältere, grantige Mann, das schwule Pärchen, das eine Bäckerei betreibt, das attraktive junge Paar, oder die alleinstehende Mutter zweier lümmelhafter Jungen? Die lieben Nachbarn stellen das Undercover-Ehepaar Kenis und Deeks vor ungeahnte Herausforderungen.

