Die Rückkehr des Chamäleons (1)
Navy CIS: L.A.
Folge 23: Die Rückkehr des Chamäleons (1)
39 Min.Ab 12
Agent Renko ermittelt undercover im Umfeld eines dubiosen Waffenladens. Seine Tarnung scheint gefährdet und der Rettungsversuch des Teams gelingt nur unter schweren Opfern. Trotzdem bekommt das Team Wind von einem illegalen Waffendeal und stößt beim Treffpunkt auf ahnungslose junge Leute, die auf eine Kleinanzeige geantwortet haben, um Kisten zu schleppen. Für Callen wird die Ahnung zur Gewissheit: Das Chamäleon hat seine Hände im Spiel.
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
