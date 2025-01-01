Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Die Musik des Todes

"CBS Serien"Staffel 4Folge 21
Die Musik des Todes

Die Musik des TodesJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 21: Die Musik des Todes

42 Min.Ab 12

Der NCIS wird mit einem brenzligen Fall betraut: Sam und Callen sollen herausfinden, wer die Leiche eines Drogenbarons aus der Pathologie entwendet hat. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf den DEA-Agenten Ness, der schon lange nach dem totgeglaubten Drogenboss Barbosa fahndet und nach dem Gespräch mit den Beamten vergiftet wird. Kensi und Deeks recherchieren unterdessen in Mexiko und werden Zeugen eines weiteren Mordes. Jetzt gilt es, ihren Informanten Javier zu schützen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen