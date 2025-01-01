Navy CIS: L.A.
Folge 22: Raben und Schwäne
41 Min.Ab 12
Eine Frau wird von mehreren Männern in einem Parkhaus angegriffen, wehrt sich und kann zwei der Schläger ausschalten - an sich ist das kein Fall für den NCIS. Dennoch setzt Hetty ihr Team darauf an. Wie sich herausstellt, ist die Frau die Undercover-Agentin Grace Stevens, die den Unternehmer Vandenberg überführen soll: Er wird verdächtigt, unlautere Geschäfte mit dem Iran zu machen. Sam und Callen tun sich mit Grace zusammen, um den Geschäftsmann in eine Falle zu locken.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren