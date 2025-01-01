Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 5Folge 21
Folge 21: Drei Herzen

42 Min.Ab 12

Der NCIS-Agent Paulo Angelo arbeitet seit längerem undercover an der Überführung des Drogenbosses Brunson. Callen und Sam entführen den Kollegen, da der Verdacht besteht, dass er übergelaufen ist. Beim Verhör spielt er einige perfide Spielchen und gesteht schließlich, dass er Brunsons Geliebter Olivia ein neues Leben versprochen hat. Bei einem riskanten Einsatz, der zur Ergreifung Brunsons führen soll, tappen Sam und Callen in eine hinterlistig von Angelo ausgetüftelte Falle.

