Navy CIS: L.A.
Folge 23: Alles für die Story
40 Min.Ab 12
Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung des Militärs geht eine Bombe hoch. Die Reporterin Dana Steele verdächtigt öffentlich die Falschen der Tat - und muss dafür sterben. Für den NCIS wird es knifflig, denn die Quelle, die ihnen die Reporterin vor ihrem Tod genannt hat, entpuppt sich als Finte. Aber die Ermittler können ihren Mörder stellen: es ist der Sudanese Bakri Deng. Steckt er auch hinter dem Bombenanschlag?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
