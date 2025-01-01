Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Alles für die Story

"CBS Serien"Staffel 5Folge 23
Alles für die Story

Alles für die StoryJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 23: Alles für die Story

40 Min.Ab 12

Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung des Militärs geht eine Bombe hoch. Die Reporterin Dana Steele verdächtigt öffentlich die Falschen der Tat - und muss dafür sterben. Für den NCIS wird es knifflig, denn die Quelle, die ihnen die Reporterin vor ihrem Tod genannt hat, entpuppt sich als Finte. Aber die Ermittler können ihren Mörder stellen: es ist der Sudanese Bakri Deng. Steckt er auch hinter dem Bombenanschlag?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen