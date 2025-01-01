Navy CIS: L.A.
Folge 23: Der Tanker
41 Min.Ab 12
Am Strand werden die Leichen einiger Seeleute angespült. Wie sich herausstellt, handelt es sich um die Crew aus dem Öltanker, mit dem Arkady Kolcheck zu tun hatte. Doch nach dem anfänglichen Verdacht, Kolcheck hätte die Besatzung und auch Patrick und Ella Berkeley umgebracht, stellt sich heraus, dass jemand anderes dahinter steckt: der brutale, russische Gangster Karposev.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren