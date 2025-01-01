Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 6Folge 23
Folge 23: Der Tanker

41 Min.Ab 12

Am Strand werden die Leichen einiger Seeleute angespült. Wie sich herausstellt, handelt es sich um die Crew aus dem Öltanker, mit dem Arkady Kolcheck zu tun hatte. Doch nach dem anfänglichen Verdacht, Kolcheck hätte die Besatzung und auch Patrick und Ella Berkeley umgebracht, stellt sich heraus, dass jemand anderes dahinter steckt: der brutale, russische Gangster Karposev.

