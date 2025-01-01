Navy CIS: L.A.
Folge 24: Konstantin Chernoff
42 Min.Ab 12
Da Anna, Arkady Kolchecks Tochter, vom russischen Gangster Karposev entführt wurde, machen sich Kolcheck und Hetty auf den Weg nach Russland, um nach ihr zu suchen. Doch Anna konnte sich offensichtlich selbst helfen - Karposev ist tot. Nun beginnt die Suche nach dessen Hintermännern: Es handelt sich um Vertreter des IS-Ölgeschäfts.
Weitere Folgen in Staffel 6
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren