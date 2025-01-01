Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Chaostheorie

"CBS Serien"Staffel 5Folge 22
Chaostheorie

Navy CIS: New Orleans

Folge 22: Chaostheorie

41 Min.Ab 12

Während einer Veranstaltung eines Militärmuseums kommt es zu einer Bombenexplosion, bei welcher zwei Personen getötet und viele weitere Besucher verletzt werden. Bereits nach kurzer Zeit gibt es einen Verdächtigen: Der Immobilienmakler Alan Van Scyoc soll hinter dem Anschlag stecken. Doch dann kommt es zu einer weiteren Detonation, bei der alle Beweise zum ersten Attentat zerstört werden ...

