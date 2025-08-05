Navy CIS: Origins
Folge 3: Ohne Regeln
42 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12
Eine männliche Leiche wird in der Nähe von Camp Pendleton gefunden. Dessen Partner, mit dem er zusammen Marihuana verkauft hat, gerät ins Visier der Ermittler. Das NCIS-Team kann den Mann schließlich in einem Einkaufszentrum stellen. Er beteuert, den sagenumwobenen "Mottenmann" gesehen zu haben, der ihn zur Flucht zwang und dabei seinen Partner versehentlich tötete ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick