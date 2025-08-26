Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Origins

Tot oder lebendig

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 26.08.2025
Tot oder lebendig

Tot oder lebendigJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Origins

Folge 9: Tot oder lebendig

42 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12

Ein betrunkener Matrose führt das NCIS-Team zu einem Fall von Menschenhandel. Seine Freundin wurde entführt, er selbst unter Drogen gesetzt. Lala folgt der Spur nach Tijuana, wo sie auf ein Netzwerk stoßen, das bereits mehrere Frauen verschleppt hat. Die Ermittlungen führen zum Reynosa-Drogenkartell, dessen Anführer Hernandez eine dunkle Verbindung zu Gibbs' Vergangenheit hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Origins
SAT.1
Navy CIS: Origins

Navy CIS: Origins

Alle 1 Staffeln und Folgen