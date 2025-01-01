Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Die Schlinge um den Hals

"CBS Serien"Staffel 12Folge 4
Die Schlinge um den Hals

Die Schlinge um den HalsJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 4: Die Schlinge um den Hals

42 Min.Ab 12

Die russische Navy-Forscherin Sofia Glazman wurde auf grausamste Weise getötet: Der Täter trennte ihr mit einer motorisierten Garotte langsam den Kopf ab. Um den Mord aufzuklären, reist der Counselor Pavlenko aus Russland an und bittet Gibbs und sein Team um Hilfe. Bald trifft mit Nelly Benin weiterer Besuch aus der Ferne ein. Die Forscherin war eine Freundin und Kollegin des Opfers und ist auf der Flucht vor einem gewissen Mishnev. Für Gibbs wird der Fall immer dubioser.

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen