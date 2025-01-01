Navy CIS
Folge 3: Auge um Auge
43 Min.Ab 16
Alienalarm im NCIS: Auf einem Maisfeld inmitten mysteriöser Kornkreise wird ein verlassener Helikopter der Marines gefunden - von dem Piloten fehlt jede Spur. Als Gibbs und sein Team in der Nähe des Fundorts auf eine verkohlte Leiche in einer ausgebrannten Hütte stoßen, wird aus dem Alienabenteuer schnell ein handfester Mordfall. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Toten um den Bruder des vermissten Piloten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren