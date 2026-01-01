Navy CIS
Folge 5: Der falsche Zeuge
42 Min.Ab 12
Der ehemalige Marine Sergeant Jack Kale wird vom FBI in Obhut genommen, da er als Hauptzeuge in einem Mordprozess gegen den Gangsterboss Rick Azari aussagen soll. Kale soll vor Ort gewesen sein, als ein Drogendealer ermordet wurde. Die Kunden waren Kameraden von Kale, und um sie zu schützen, schweigt er. Kurz vor dem Beginn des Prozesses treffen Kale und Azari aufeinander ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren