Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Der geheime Kanal

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 01.09.2025
Folge 1: Der geheime Kanal

44 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Mit dem Aufstieg Nazideutschlands wird ein längst aufgegebenes Kanalprojekt in Ostpreußen wiederbelebt. Die Bauarbeiten in sind in vollem Gange, und so mancher stellt sich zunehmend die Frage nach dem wahren Zweck dieses gewaltigen Wasserwegs. Gerüchte machen die Runde, er könnte ein Geheimnis bergen, das den Verlauf des bevorstehenden Krieges verändern könnte.

