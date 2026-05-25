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New York Homicide

Ein getarnter Serienkiller in New York

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 13vom 25.05.2026
Ein getarnter Serienkiller in New York

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New York Homicide

Folge 13: Ein getarnter Serienkiller in New York

41 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

In einem New Yorker Nachtclub kommt es zu einer tödlichen Schießerei. Der Türsteher Stephen Sakai erschießt mehrere Menschen, darunter Gustavo Cuadros. Dessen Bruder Julian und Bandkollege Yeison werden schwer verletzt. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass Sakai möglicherweise mit weiteren ungelösten Morden in Brooklyn in Verbindung steht.

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