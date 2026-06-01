Ein Doppelmord ohne SpurenJetzt ohne Werbung streamen
New York Homicide
Folge 16: Ein Doppelmord ohne Spuren
40 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Carmen Quinones und ihr Partner Ruben Frederick werden brutal ermordet in ihrer Wohnung in East Harlem aufgefunden. Carmens dreijährige Enkelin Ashley überlebt gefesselt. Die Ermittler stoßen auf merkwürdige Umstände: Carmens Exmann Justino wohnt mit seiner neuen Frau Maria im selben Haus. Über Rubens gestohlenes Handy gelangen die Detectives zu zwei Auftragsmördern.
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