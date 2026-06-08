New York Homicide
Folge 18: Der letzte Unterricht
40 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Der Englischlehrer Jonathan Levin wird in seiner Wohnung ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen decken auf, dass er der Sohn des Time-Warner-Chefs ist. Trotz seines privilegierten Hintergrunds unterrichtete Jonathan an der problematischen Taft High School in der Bronx und kümmerte sich um benachteiligte Schüler. Eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter führt die Polizei zu seinem ehemaligen Schüler, dessen Fingerabdrücke auf dem Klebeband am Tatort gefunden werden.
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