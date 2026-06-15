Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
New York Homicide

Verräterische Trophäen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 20vom 15.06.2026
Verräterische Trophäen

Verräterische TrophäenJetzt kostenlos streamen

New York Homicide

Folge 20: Verräterische Trophäen

41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Die ukrainische Übersetzerin Irina Malezhik verschwindet spurlos aus ihrer Wohnung in Brighton Beach. Da sie für Gerichte und Behörden geheime Dokumente übersetzt hat, schalten sich FBI und NYPD ein. Über Kreditkartenabrechnungen und Überwachungsvideos stoßen die Ermittler auf Dmitriy und Julia Yakovlev. Bei einer Hausdurchsuchung finden sie verstörende Trophäen: Schlüssel, intime Fotos und Damenunterwäsche.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

New York Homicide
SAT.1 GOLD
New York Homicide

New York Homicide

Alle 2 Staffeln und Folgen