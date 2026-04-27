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:newstime vom 27. April 2026 | 6:25

SAT.1Folge vom 27.04.2026
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Folge vom 27.04.2026: :newstime vom 27. April 2026 | 6:25

6 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Militärausgaben erreichen Rekord +++ Schüsse bei Presse-Dinner mit Trump +++ Koalition-Diskussion um Schuldenbremse +++ Lastkahn soll Buckelwal transportieren +++ Bahn-Preise bleiben stabil

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