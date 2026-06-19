Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
:newstime

:newstime vom 19. Juni 2026 | 18:00

ProSiebenFolge vom 19.06.2026
:newstime vom 19. Juni 2026 | 18:00

:newstime vom 19. Juni 2026 | 18:00Jetzt kostenlos streamen

:newstime

Folge vom 19.06.2026: :newstime vom 19. Juni 2026 | 18:00

12 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Erste Hitzewelle bringt bis zu 38 Grad +++ Kaum Schutzräume für den Ernstfall vorhanden +++ Deutschland gegen Elfenbeinküste: So tippen die Fans das Spiel.

Alle verfügbaren Folgen