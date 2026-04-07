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:newstime vom 7. April 2026 | 19:45

SAT.1Folge vom 07.04.2026
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Folge vom 07.04.2026: :newstime vom 7. April 2026 | 19:45

26 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Die SAT.1 :newstime informiert die Zuschauer:innen über die wichtigsten Themen des Tages aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft.

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