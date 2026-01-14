Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nick und Perry

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 27vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Während Perry einen Transmitter perfektioniert, um die Aufmerksamkeit einer Dogmanischen Patrouille auf sich zu lenken, organisiert Nick ein letztes Rendezvous mit Sophia. Als Sophia alle Hunde, die sie kennt, einlädt, bekommt Nick mehr von dem Rendezvous, als er jemals erwartet hätte. Und als Mr. Smith anfängt, Interesse an Perrys Transmitter zu zeigen, ist das Chaos perfekt....

