Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nick und Perry

Die Nacht von Ronda-Katanga

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 29vom 14.01.2026
Die Nacht von Ronda-Katanga

Die Nacht von Ronda-KatangaJetzt kostenlos streamen

Nick und Perry

Folge 29: Die Nacht von Ronda-Katanga

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Es ist Halloween, aber für Nick and Perry ist es ein erneuter Überfall von Außerirdischen. Alle Kinder sind mutiert und rennen herum, um die Erwachsenen zu erschrecken. Nick und Perry erinnern sich an den schrecklichen Ronda-Katang-Virus auf Dogma, welcher nur durch ein eigenartiges Hupsignal eliminiert werden konnte. Und schon sind sie auf und davon, um die Welt zu retten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nick und Perry
Studio 100 International
Nick und Perry

Nick und Perry

Alle 1 Staffeln und Folgen