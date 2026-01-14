Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 38vom 14.01.2026
Folge 38: Die Katze im Sack

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Perry hat einen Helm erfunden, der dem Träger ermöglicht, sich in jeder Sprache zu verständigen. Er probiert ihn an einer Katze aus. Die hat allerdings mehr Interesse an Mr. Smiths Bratheringen und verschwindet zu dem Nachbarn. Mr. Smith erkennt sofort, dass die sprechende Katze gemeinsame Sache mit den außerirdischen Hunden treiben muss, und benutzt sie als Köder, um Nick und Perry gefangen zu nehmen.

