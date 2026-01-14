Nick und Perry
Folge 48: Wem die Glotze fehlt
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Frank überlegt, dass Lucy einige kulturelle Einflüsse in ihrem Leben braucht. Deshalb kauft er ein Klavier. Es ist hoffnungslos, jedoch Nick entdeckt eine Schwäche für dieses Instrument und den Blues – und das nicht nur, wenn er spielt. Er badet sich in Traurigkeit und spricht in der Blues-Sprache. Perry versucht ihn aufzuheitern, denn es ist nur eine Frage der Zeit, entdeckt zu werden.
