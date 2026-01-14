Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wem die Glotze fehlt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 48vom 14.01.2026
Folge 48: Wem die Glotze fehlt

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Frank überlegt, dass Lucy einige kulturelle Einflüsse in ihrem Leben braucht. Deshalb kauft er ein Klavier. Es ist hoffnungslos, jedoch Nick entdeckt eine Schwäche für dieses Instrument und den Blues – und das nicht nur, wenn er spielt. Er badet sich in Traurigkeit und spricht in der Blues-Sprache. Perry versucht ihn aufzuheitern, denn es ist nur eine Frage der Zeit, entdeckt zu werden.

Studio 100 International
