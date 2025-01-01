Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Kaltes Eis
22 Min.Ab 12
Als die 16-jährige Sophie Redling früh morgens tot auf einer Baustelle aufgefunden wird, tauchen die Kommissare in eine neue Welt ein: die Welt des Eiskunstlaufs. Sophie Redling war viel versprechende Schülerin des knallharten Medaillen-Trainers Wolfgang Haas und heiß beneidet von ihrer Mitstreiterin Lea Winkler. Probleme jedoch gab es nicht nur auf dem Eis, sondern auch mit Sophies Freund Niklas Eckhardt ...
