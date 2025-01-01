Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Landlust
22 Min.Ab 12
Halbnackt und völlig verängstigt wird die 23-jährige Studentin Marie Selig an einer Landstraße aufgegriffen. Das Mädchen wurde nach einem Disco-Abend betäubt und verschleppt und musste mehrere Tage in der Gewalt ihres Entführers Höllenqualen erleiden. Als die Spur zu einem verlassenen Bauernhof führt, machen die Kommissare eine weitere grauenhafte Entdeckung ...
