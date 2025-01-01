Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 79: Ohne Halt
22 Min.Ab 12
Als die 21-jährige Auszubildende Jenny Lübbers vom Dach eines Hotels stürzt, stellt sich den Kommissaren die Frage: Handelt es sich um Selbstmord oder Mord? Schnell kristallisiert sich heraus, dass sie es hier mit einem Tötungsdelikt zu tun haben. Auf der Suche nach der Wahrheit stoßen die Kommissare auf eine grausame Realität.
