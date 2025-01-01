Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Das Zerwürfnis
23 Min.Ab 12
Ist Blut dicker als Wasser? Nachdem die Lebensgefährtin von Rainer Lennertz in seiner Villa überfallen wurde, kämpft sein Sohn Felix damit, seine Unschuld zu beweisen. Er wurde von seinem Vater aus der luxuriösen Villa geschmissen und wird nun der Tat bezichtigt. Ist er wirklich der Schuldige, oder hat der wohlhabende Geschäftsmann andere Feinde?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick